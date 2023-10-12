Россияне назвали Хабенского и Пересильд лучшими актером и актрисой года

По мнению россиян, актером и актрисой года стали Константин Хабенский и Юлия Пересильд. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Тройка лучших актеров по результатам опроса не изменилась с прошлого года – Константин Хабенский, Сергей Безруков и Владимир Машков.

А вот Юлия Пересильд год назад не входила даже в первую пятерку. Настоящую славу ей обеспечила главная роль в фильме «Вызов», частично снимавшимся на МКС. Пересильд опередила лидера прошлогоднего рейтинга Елизавету Боярскую, а также Светлану Ходченкову и Екатерину Гусеву.

Лучшими фильмами 2023 года россияне назвали «Чебурашку» и «Вызов».