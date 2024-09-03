Россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев в ходе матча US Open – 2024 оказался на голову выше португальца Нуну Боржеша. Прошедшая в Нью-Йорке встреча закончилась со счетом – 6:0, 6:1, 6:3 в пользу россиянина. Победа над соперником позволила ему пробиться в четвертьфинал турнира Большого шлема.

В ходе встречи Медведев реализовал восемь брейк-пойнтов из 16, десять раз сделал подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок.

В четвертьфинале US Open Медведев ждет теперь победителя матча между американцем Томми Полом и представителем Италии Янником Синнером.

Стоит добавить, что из-за внезапно сработавшей в здании Национального теннисного центра пожарной сигнализации игра прерывалась на некоторое время.

Россиянин Даниил Медведев в настоящее время в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает пятую строчку.