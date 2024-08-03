Россиянин Непомнящий вытянулся в лице, увидев как норвежец Карлсен за 23 хода проиграл малоизвестному венгру

Российский шахматист и гроссмейстер Ян Непомнящий был несказанно удивлен проигрышу лидера мирового рейтинга и обладателя шахматной короны Магнуса Карлсена. Журналисты подсняли россиянина во время матча на командном чемпионате мира по рапиду и блицу.

По реакции Непомнящего, что в какой-то момент отвлекся и посмотрел в сторону соперников, видно, что он не мог поверить своим глазам происходящему рядом с ним за соседней шахматной доской.

В итоге Магнус Карлсен сенсационно проиграл Раппорту всего за 23 хода.

Магнус Карлсен находится на первом месте мирового шахматного рейтинга, Раппорт же. в свою очередь, занимает только 25-е место. Ян Непомнящий — дважды участник матчей за звание чемпиона мира по шахматам в 2021 и 2023 годах.