Россиянина назвали первой звездой недели в НХЛ

В четырех матчах российский форвард набрал 7 (4+3) гола, при этом он дважды приносил победы «Миннесоте» в матчах против «Монреаля» и «Бостона».

Второй звездой признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанежад, третье место досталось форварду «Детройт Ред Уингз» Патрику Кэйну.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года и проводит свой четвертый сезон в НХЛ. В нынешнем на его счету 31 (12+19) очков в 32 матчах. Россиянин является самым высокооплачиваемым игроком в своем клубе. Его контракт со среднегодовой зарплатой в $9 млн будет действовать до конца сезона 2025/26.