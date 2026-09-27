Apple обязали выплатить $5,7 млрд из-за технологии вибрации в устройствах

Федеральное жюри в Сан-Диего постановило, что Apple нарушила 2 патента Taction Technology, связанные с технологией тактильной отдачи. По итогам разбирательства американскую компанию обязали выплатить более $5,7 млрд. Об этом сообщает CNBC.

Речь идет о разработках, используемых для вибрационного отклика электронных устройств. Подобная технология применяется, в частности, в iPhone и Apple Watch.

Taction подала иск в 2021 году

Taction Technology обратилась в Окружной суд США по Южному округу Калифорнии в 2021 году. Компания утверждала, что Apple использует ее запатентованную технологию без соответствующей лицензии и получает коммерческую выгоду от чужих разработок.

В 2023 году Apple добилась прекращения разбирательства. Однако впоследствии Апелляционный суд США по федеральному округу принял решение возобновить дело.

Спор касался патентов США № 10 659 885 и № 10 820 117. В документах описываются вибрационные тактильные преобразователи, позволяющие устройствам передавать пользователю физический отклик на определенные действия.

Спор возник вокруг Taptic Engine

Taction утверждала, что технология Taptic Engine, используемая в iPhone и Apple Watch, задействует запатентованные компанией разработки без разрешения.

Судебный процесс начался 14 сентября. После завершения слушаний 7 присяжных в течение 2 дней рассматривали материалы дела. В пятницу они вынесли решение в пользу Taction Technology.

При этом жюри не пришло к выводу, что Apple нарушала патенты умышленно.

Apple собирается обжаловать решение

В Apple не согласились с выводами суда. Представители компании заявили, что используемая в Taptic Engine технология принципиально отличается от разработок Taction. В качестве аргумента Apple указала на результаты испытаний собственных устройств, которые проводила сама Taction.

Компания также сообщила о намерении обжаловать вынесенный вердикт. В Taction Technology, напротив, заявили об удовлетворении решением присяжных. Представитель компании отметил, что вердикт, по мнению Taction, подтверждает законность ее патентных прав.