Российская спортсменка оголилась после перехода в сборную Франции
«Лента.ру»: фигуристка из России удивила смелым фото в день рождения
Фигуристка Алиса Овсянкина, перешедшая в сборную Франции, отметила свое 18-летие откровенной фотосессией. Снимки топлес вызвали широкий резонанс среди пользователей интернета. Об этом также сообщила «Лента.ру», ссылаясь на социальные сети девушки.
Алиса Овсянкина, 18-летняя российская фигуристка, которая с недавнего времени представляет сборную Франции в танцах на льду, привлекла внимание пользователей социальных сетей, опубликовав серию откровенных фотографий. На снимках, размещенных в ее аккаунте в соцсетях, спортсменка предстала топлес.
Фотосессия была приурочена ко дню рождения Овсянкиной, о чем она сообщила в подписи к снимкам. Она поинтересовалась у подписчиков, кто только что достиг совершеннолетия, и поздравила себя с днем рождения. На одной из фотографий фигуристка стоит спиной к камере, демонстрируя открытую спину, а на другом снимке прикрывает грудь рукой.
