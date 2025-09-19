Российская спортсменка оголилась после перехода в сборную Франции

Фигуристка Алиса Овсянкина, перешедшая в сборную Франции, отметила свое 18-летие откровенной фотосессией. Снимки топлес вызвали широкий резонанс среди пользователей интернета. Об этом также сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на социальные сети девушки.

Алиса Овсянкина, 18-летняя российская фигуристка, которая с недавнего времени представляет сборную Франции в танцах на льду, привлекла внимание пользователей социальных сетей, опубликовав серию откровенных фотографий. На снимках, размещенных в ее аккаунте в соцсетях, спортсменка предстала топлес.

Фотосессия была приурочена ко дню рождения Овсянкиной, о чем она сообщила в подписи к снимкам. Она поинтересовалась у подписчиков, кто только что достиг совершеннолетия, и поздравила себя с днем рождения. На одной из фотографий фигуристка стоит спиной к камере, демонстрируя открытую спину, а на другом снимке прикрывает грудь рукой.

