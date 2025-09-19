Российские атлеты не смогут участвовать в командных соревнованиях на ОИ-2026

Российские спортсмены не смогут участвовать в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом говорится в опубликованном решении, принятом Международным олимпийским комитетом (МОК).

Международная федерация хоккея (IIHF) уже утвердила состав групп мужского и женского турниров без участия российских команд.

В пятницу, 19 сентября, глава МОК Кристи Ковентри заявила, что организация сохранит прежний подход к участию российских атлетов в Олимпиадах.

В 2022 году МОК рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

В декабре 2023 года было принято решение допустить россиян на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе, и в итоге в соревнованиях участвовали 15 российских атлетов без права использования национальной символики.

Ковентри, которая официально возглавила МОК в июне 2024 года, сообщила о намерении создать рабочую группу для разработки политики и руководящих принципов на время международных конфликтов. Вопрос возвращения российских спортсменов на международные турниры будет обсуждаться с участием этой группы.

Ранее японские фигуристы отказались комментировать участие россиян в отборе на Олимпиаду.