Российские фигуристы вернутся в международные соревнования
ISU допустил российских фигуристов к международным соревнованиям
Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе.
Нейтральные спортсмены не будут иметь права использовать национальную символику.
Российские спортсмены получили возможность участвовать как в личных, так и в командных соревнованиях.
«Практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться — лед тронулся во многих видах спорта», — отреагировал на решение союза министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
С энтузиазмом восприняли новость многие российские спортсмены и специалисты. Так, фигурист Александр Галлямов заявил, что у него стало еще больше мотивации для тренировок.
ISU объединяет под своей эгидой такие олимпийские виды спорта как фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек.