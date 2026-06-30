Российские фигуристы вернутся в международные соревнования

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе.

Нейтральные спортсмены не будут иметь права использовать национальную символику.

Российские спортсмены получили возможность участвовать как в личных, так и в командных соревнованиях.

«Практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться — лед тронулся во многих видах спорта», — отреагировал на решение союза министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

С энтузиазмом восприняли новость многие российские спортсмены и специалисты. Так, фигурист Александр Галлямов заявил, что у него стало еще больше мотивации для тренировок.

ISU объединяет под своей эгидой такие олимпийские виды спорта как фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек.