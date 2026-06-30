ИИ не справился без ветеранов: Ford вернул на работу сотни инженеров из отставки

Концерн Ford вернул на работу более 300 опытных инженеров после того, как автоматизированные проверки и инструменты искусственного интеллекта (ИИ) не дали ожидаемого результата. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на Bloomberg.

В последние годы автопроизводитель активно внедрял ИИ в проектирование, производство и контроль качества. Однако в компании признали, что слишком сильно полагались на автоматизацию и недооценили знания специалистов, участвовавших во множестве производственных циклов.

Вице-президент Ford по разработке оборудования Чарльз Пун отметил, что ИИ остается полезным инструментом, но его качество напрямую зависит от данных и опыта людей, которые его обучают. По его словам, загрузки одних технических требований оказалось недостаточно для создания надежного автомобиля.

Вернувшиеся инженеры, которых внутри компании прозвали «седобородыми», теперь помогают переобучать системы ИИ, искать потенциальные неисправности и передавать знания молодым сотрудникам. Они также проводят совещания, на которых разбирают слабые места деталей еще до запуска производства.

Ford связывает кадровое решение с улучшением качества машин. Компания впервые за 15 лет заняла первое место среди массовых автопроизводителей в американском рейтинге начального качества JD Power.

История Ford показывает, что ИИ пока эффективнее работает вместе с опытными специалистами, а не вместо них.