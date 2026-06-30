«Зенит» будет искать новые клубы для двух бразильских легионеров

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал о ситуации в клубе с лимитом на легионеров после подписания бразильского нападающего Фелипе Аугусто.

Функционер отметил, что в настоящее время петербургский клуб укладывается в действующие ограничения. При новом лимите в заявке разрешается иметь 12 иностранцев, и ровно столько сейчас числится в клубе.

При этом могут освободиться еще две вакансии. Зырянов сказал, что «Зенит» будет искать клубы, которые возьмут в аренду бразильцев Ренана и Ду Кейроса, которые и в прошлом сезоне выступали за другие команды.

26-летний полузащитник Ду Кейрос провел сезон в «Оренбурге». Он сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил два мяча и сделал четыре ассиста. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2028 года.

22-летний центральный защитник Ренан играл на правах аренды за «Васко да Гама». В его активе 28 матчей за клуб и два гола. Как и в случае Ду Кейросом, соглашение с «Зенитом» у Ренана будет действовать еще два года.

Ранее «Зенит» объявил о трансфере нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора».