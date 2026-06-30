Мировые центробанки начали менять стратегию и постепенно отказываются от доллара

Мировые центральные банки все чаще рассматривают возможность уменьшения доли доллара в международных резервах. Вместо американской валюты они планируют активнее инвестировать в золото и другие резервные активы, пишет Reuters, передает Царьград .

Исследование аналитического центра OMFIF показало, что центральные банки разных стран впервые намерены в течение ближайших десяти лет сокращать долю доллара в своих международных резервах, а не увеличивать ее. Основными направлениями для диверсификации активов станут золото и ряд альтернативных валют.

Центробанки делают ставку на золото и другие валюты

По данным исследования, изменение стратегии связано с ростом геополитических рисков и ожиданиями перехода мировой финансовой системы к более многополярной модели. В связи с этим регуляторы планируют увеличить вложения в золото, а также проявляют интерес к британскому фунту, норвежской кроне и новозеландскому доллару.

В опросе приняли участие 90 центральных банков, а также государственные пенсионные и суверенные фонды, совокупный объем активов которых составляет около 10 трлн долларов.

Искусственный интеллект становится новым направлением развития

Помимо изменения структуры резервов, исследование выявило еще одну тенденцию. Более двух третей центральных банков сообщили о намерении активно внедрять технологии искусственного интеллекта в свою деятельность в ближайшие годы. Предполагается, что такие решения помогут повысить эффективность анализа данных и управления финансовыми процессами.