Период масштабных изменений: кому стоит особенно бояться ретроградного Меркурия

С 29 июня по 23 июля 2026 года продлится очередной период ретроградного Меркурия. Что ждать россиянам в ближайшие недели, какие сферы окажутся наиболее уязвимыми и кому стоит быть особенно внимательными, об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала экстрасенс Дарья Миронова.

По словам эксперта, нынешний ретроградный Меркурий будет связан прежде всего с масштабными переменами, которые затронут не только отдельных людей, но и общество в целом. При этом, как отметила эзотерик, далеко не все перемены окажутся негативными.

«Перемены всегда пугают, потому что человек редко бывает к ним готов. Но именно через изменения мы развиваемся, учимся принимать новые решения и двигаемся вперед. Поэтому ретроградный Меркурий может принести одним людям сложности, а другим — новые перспективы и серьезный карьерный рост. Все зависит от того, в каком жизненном периоде находится человек, под каким знаком он родился и какие задачи ему сейчас предстоит решать», — пояснила Миронова.

Несмотря на неоднозначную репутацию ретроградного Меркурия, некоторые вопросы в этот период, по мнению экстрасенса, могут решаться особенно успешно. Так, удачным временем она считает переезды, смену места жительства, покупку недвижимости, поиск новой работы и продвижение по карьерной лестнице.

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А вот в сфере коммуникаций стоит проявить особую осторожность. По словам Мироновой, старые конфликты могут всплывать вновь, недопонимание — усиливаться, а случайно сказанные слова — приводить к серьезным последствиям.

«Этот период всегда проверяет человека на честность — прежде всего перед самим собой. Насколько он умеет выстраивать отношения, слышать других людей, договариваться, признавать ошибки. Если в отношениях накопились проблемы, они могут проявиться именно сейчас», — предупредила экстрасенс.

Она рекомендует не принимать поспешных решений во время ссор, внимательно относиться к переговорам и несколько раз перепроверять важную информацию. Миронова советует использовать это время для переосмысления жизненных планов, завершения старых дел, наведения порядка в документах, решения жилищных вопросов и профессионального развития.

Наиболее ярко, по словам экстрасенса, влияние этого периода могут почувствовать люди в возрасте примерно от 25 до 35 лет. На детях ретроградный Меркурий, как правило, отражается значительно слабее, а люди старше 60 лет переносят этот период спокойнее.

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