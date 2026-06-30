Назван тревожный уровень тестостерона, который нельзя игнорировать

Международная группа исследователей установила, что очень низкий уровень тестостерона у мужчин может быть связан с повышенным риском развития онкологических заболеваний и смертности. При этом ученые подчеркивают, что речь идет не о причине болезни, а о возможном биомаркере, передает Газета.ру.

Исследование охватило более 26 тысяч мужчин

Ученые из Австралии и США проанализировали данные более 26 тысяч мужчин, за которыми наблюдали не менее пяти лет. Специалисты сопоставили уровень тестостерона в крови с частотой развития онкологических заболеваний и смертностью от них.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Healthy Longevity.

Низкий уровень гормона оказался связан с повышенным риском

Анализ показал, что у мужчин с самыми низкими показателями тестостерона вероятность смерти от онкологических заболеваний была выше, чем у участников с более высоким уровнем гормона.

Исследователи также выяснили, что риск смерти от рака заметно увеличивался при уровне тестостерона ниже 8,6 нмоль/л, а вероятность впервые столкнуться с онкологическим диагнозом возрастала при показателях ниже 7,3 нмоль/л.

Ученые не считают тестостерон причиной рака

Авторы работы подчеркивают, что полученные данные не доказывают причинно-следственную связь между дефицитом тестостерона и развитием онкологических заболеваний.

По мнению исследователей, низкий уровень гормона следует рассматривать как возможный биомаркер, который может указывать на неблагополучие в организме и повышенный риск серьезных заболеваний.

Специалисты дали рекомендации мужчинам

Исследование не выявило связи между уровнем тестостерона и риском развития рака предстательной железы.

Ученые также предостерегают мужчин от самостоятельного приема гормональных препаратов. При выявлении низкого уровня тестостерона они рекомендуют пройти комплексное медицинское обследование, чтобы определить причины изменений и при необходимости своевременно начать лечение.