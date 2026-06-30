Смартфон стал злодеем в «Истории игрушек»: Том Хэнкс высказался об экранной зависимости детей

Новый мультфильм «История игрушек 5» поднимает проблему зависимости детей от смартфонов и других экранов. Исполнитель роли Вуди Том Хэнкс признался, что особенно тревожной ему показалась сцена, где над ночным городом виден синий свет телефонов в детских спальнях, пишет Parenting Patch.

По словам директора отделения психологии и нейропсихологии детской больницы Джонса Хопкинса Дженнифер Катценштейн, даже малыши и младшие школьники могут смотреть в экраны не менее двух часов ежедневно. Среди подростков смартфоны есть примерно у 75%, а половина владельцев признаются, что чувствуют зависимость от устройств.

Чрезмерное экранное время связывают с нарушениями сна, лишним весом, тревожностью, депрессивными симптомами и ухудшением психологического самочувствия. Оно также вытесняет живое общение со взрослыми, необходимое для развития речи и словарного запаса.

Ортопед Грегори Хан предупреждает и о физических последствиях. Постоянно опущенная к телефону голова увеличивает нагрузку на шею и спину, а длительная привычка может привести к хроническим болям.

Специалисты советуют ограничивать экранное время двумя часами в день, убирать устройства во время еды и учебы, а также прекращать их использование минимум за час до сна. При этом родители должны сами показывать пример и чаще заменять гаджеты играми и общением.