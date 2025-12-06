Российских артистов призвали помочь Долиной в ситуации с квартирой и мошенниками

Известный джазовый музыкант и саксофонист Игорь Бутман призвал российских артистов встать на защиту народной артистки РФ Ларисы Долиной. В интервью ТАСС он отметил , что насмешки и массовое порицание, обрушившиеся на певицу в интернете, глубоко несправедливы.

Бутман подчеркнул, что пространство соцсетей переполнено мемами и агрессивными комментариями, основанными лишь на поверхностном восприятии ситуации.

По его мнению, истинными виновниками случившегося являются мошенники и их пособники, а не сама Долина, которая стала их жертвой.

«Она великолепный педагог, талантливый организатор, она дала дорогу многим молодым музыкантам. Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Давайте сделаем этот шаг обратно. Ведь Лариса Долина действительно попала в беду, ее обманули телефонные мошенники, к сожалению, сейчас с этим сталкиваются многие», — сказал артист.

Музыкант призвал коллег по цеху проявить солидарность и встать на защиту Долиной. Он отметил, что вместо того, чтобы «втоптать кумира в грязь ради лайков», важно оказать поддержку.

Бутман напомнил, что история с обманом, где аферисты даже использовали фотографию голливудского актера, должна стать уроком для всех: от мошенников не застрахован никто, и пострадавших нужно поддерживать, а не травить.

Ранее РИА Новости сообщило, что народная артистка РФ Ларисы Долина не уточнила условия возврата денег покупательнице ее квартиры в Хамовниках.