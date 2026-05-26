В школе в ЖК «Квартал Строгино» Красногорска завершат устройство кровли и фасада

В жилом комплексе «Квартал Строгино» от группы «Самолет» в Красногорске возводят школу для 1,1 тыс. учеников, специалисты завершают кладочные, кровельные и фасадные работы, занимаются монтажом инженерных систем и остеклением. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строительная готовность объекта достигла 60%, его планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Площадь школы составит 17,2 тыс. кв. м, внутри обустроят учебные классы, профильные кабинеты и лаборатории, пространства для групп продленного дня, мастерские для занятий столярным и слесарным делом и не только. В составе школы также предусмотрен библиотечно-информационный центр с медиапространством, читальными зонами и площадкой для детских инициатив.

На прилегающей территории высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и газоны, установят наружное освещение и проложат удобные прогулочные маршруты. Там появятся площадки для баскетбола и волейбола, мини-футбольное поле, беговые дорожки, зоны для тренировок, сектора для прыжков.

В общей сложности проект предусматривает строительство 12 корпусов, школы, двух детских садов. В будущем появится и собственная детско-взрослая поликлиника с постом скорой помощи.

