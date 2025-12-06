«Деньги — частями, сроков — нет»: обещание Долиной в «Пусть говорят» ничего не изменило для покупательницы

В пятницу, 5 декабря, в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале Лариса Долина заявила о намерении вернуть деньги покупательнице. Адвокат Свириденко напомнила, что ранее певица предлагала в рамках заключения мирового соглашения вернуть Лурье деньги, но частями. Сумма ущерба составила 112 млн руб. Народная артистка считала рациональным выплачивать деньги на протяжении трех лет.

Светлана Свириденко рассказала, что предложение о рассрочке на три года остается в силе. Заявление в ходе эфире телепрограммы никак не меняет условий, которые были анонсированы ранее.

«Это никак не меняет то предложение, которое уже было сделано, Долина не назвала срок, фактически это то же самое, что нам было предложено — в рассрочку на три года без компенсации материальных потерь — если бы эти деньги находились на вкладах и (без компенсации. — Прим. ред.) прочих расходов», — сказала собеседница РИА Новости.

Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников летом. По ее словам, на протяжении четырех месяцев с ней связывались аферисты. Под их влиянием певица продала квартиру в центре Москвы, передала вырученные деньги, а также личные сбережения неизвестным лицам. Общая сумма ущерба составила около 317 млн руб.

