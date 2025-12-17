Российский голкипер Сафонов отразил четыре пенальти и выиграл с «ПСЖ» кубок FIFA

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», в составе которого выступает российский голкипер Матвей Сафонов, одержал победу над бразильским «Фламенго» в серии пенальти в финальном матче Межконтинентального кубка по футболу FIFA.

В Эр-Райяне, Катар, прошел матч между действующим обладателем Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес, завершившийся вничью 1:1 после основного и дополнительного времени. В составе «ПСЖ» гол на 38-й минуте забил Хвича Кварацхелия. У «Фламенго» мяч в ворота соперника отправил Жоржиньо, реализовавший пенальти на 62-й минуте.

В серии пенальти, включавшей одиннадцать ударов, футболисты «Пари Сен-Жермен» выиграли со счетом 2:1. Матвей Сафонов, вратарь из России, игравший в стартовом составе, успешно парировал аж четыре одиннадцатиметровых удара.

Россиянин в четвертый раз вышел в стартовом составе на этот матч. Сафонов завоевал свой шестой трофей, выступая за парижский клуб.

«Пари Сен-Жермен» стал первой французской командой, завоевавшей Межконтинентальный кубок. Кроме того, он стал вторым клубом из высших дивизионов Европы, который смог выиграть шесть трофеев за один календарный год после «Барселоны» в 2009. «Фламенго» также становился обладателем Межконтинентального кубка в 1981 году.