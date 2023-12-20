Российский телеканал купил американский сериал «Зорро»
Фото: [ТВ-3]
Телеканал ТВ-3 приобрел эксклюзивные права на показ нового сериала «Зорро», сообщается на сайте вещателя.
Сериал снят испанской кинокомпанией Secuoya Studios по заказу американского стримингового сервиса Amazon Prime Video. В России «Зорро» покажут в январе 2024 года через неделю после мировой премьеры.
Роль таинственного мстителя в маске исполнил Мигель Бернардо, известный по сериалу «Элита».
После начала спецоперации на Украине многие голливудские студии и видеосервисы ушли из России. Однако остались и те, кто отказался от столь радикальных шагов. В частности, Amazon активно покупает российскую кинопродукцию, в его видеотеке есть сериалы «Кровавая барыня», «Оптимисты», «Гоголь», «Содержанки» и другие.