«Ростех» создаст игру на собственной платформе

Отмечается, что на данный момент обсуждаются жанр игры и платформа, на которой она будет создана и запущена, бюджет, инвесторы и концепция.

«Пока ясно, что этот продукт должен ориентироваться на культурные коды России и иметь не только развлекательный, но и воспитательный, а также отчасти образовательный характер», – говорится в сообщении компании.

В пресс-службе уточнили, что игра может включать концепт-арты, созданные в рамках проекта «Боевые монстры Ростеха». В указанном проекте реальная военная техника и оружие представлены в виде фантастических существ. При этом узнать, какие именно это оружие или техника можно по соответствующим признакам.

Так, модернизированный танк Т-90М представлен в проекте «Ростеха» как большой медведь с башней и орудием танка, а ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия «Панцирь-С» – в виде механического носорога с боевым модулем комплекса противовоздушной обороны (ПВО) на спине.

Ранее мы сообщали, что главный бухгалтер «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева (относится к Роскосмосу») покончил жизнь самоубийством. Что стало причиной такого поступка, неизвестно.