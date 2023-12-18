Главный бухгалтер «дочки» Роскосмоса покончил жизнь самоубийством

Главный бухгалтер АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева», которое входит в Роскосмос, покончил жизнь самоубийством, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что тело мужчина обнаружила вечером 17 декабря его супруга. Причина такого поступка неизвестна. Официального подтверждение этой информации на данный момент нет.

Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» им. М. Ф. Решетнева – одно из ведущих российских предприятий, занимающееся разработкой и изготовлением различных спутников – связи, телевещания, навигации, геодезии, ретрансляции, оборудования для научно-прикладного значения и так далее. Сотрудники ИСС спроектировали и изготовили больше 40 типов космических аппаратов и антенн, а также больше 1300 космических аппаратов военного и гражданского назначения.

После начала специальной военной операции РФ на Украине в феврале 2022 года ИСС попало в санкционный список США.

«Роскосмос» – государственная корпорация по космической деятельности, управляющая космической отраслью страны. Ее создали в 2015 году вследствие преобразования Федерального космического агентства «Роскосмос». В июле 2022 года пост генерального директора предприятия занял Юрий Борисов. Он сменил на этой должности Дмитрия Рогозина.

Ранее мы сообщали, что руководителя ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко задержали по подозрению в вымогательстве у собственных подчиненных. На данный момент чиновника доставляют в Москву для дачи показаний. В кабинетах по нескольким адресам проходят обыски.