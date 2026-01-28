Роза Сябитова вернулась к съемкам «Давай поженимся» после операции

Известная телесваха Роза Сябитова, получившая травму во время съемок спортивного шоу, постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Ее менеджер Ксения Шевченко подтвердила, что, несмотря на недавнюю артроскопическую операцию на руке, ведущая уже возобновила работу над программой «Давай поженимся». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Процесс восстановления, как отмечает представитель, идет своим чередом, но без спешки. Сябитова занимается лечебной физкультурой под наблюдением специалистов и не забывает о домашних тренировках. Возраст, по словам Шевченко, вносит свои коррективы, делая реабилитацию более длительной, однако сама Роза Раифовна сохраняет бодрый и позитивный настрой. Ее график сейчас представляет собой четкое чередование: съемочная площадка сменяется визитами в клинику для необходимых процедур.

Эта история началась с неудачного участия в спортивном реалити, которое привело к серьезной травме и последующей госпитализации. Результаты МРТ оказались неутешительными, и в январе этого года врачи провели операцию, открыв новый этап — период постепенного возвращения к нормальной деятельности.

Ранее она оценила свадьбу блогерши Ивлеевой.