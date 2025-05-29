Телеведущая Сябитова оценила свадьбу блогерши Ивлеевой

Блогер Анастасия Ивлеева в очередной раз вышла замуж. На этот раз ее супругом инфлюенсера стал Филипп Бегак. При этом новоиспеченный муж Ивлеевой не спешит знакомить ее со своей мамой. По словам телеведущей Розы Сябитовой, свадьба без участия родителей жениха и невесты не может считаться полноценной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что, несмотря на то что Ивлеева является знаменитым блогером, личное знакомство имеет большое значение. Указанное положение дел заставляет усомниться в том, что супруг серьезно настроен на семейную жизнь, будто обесценивает ее.

По мнению Сябитовой, Ивлеевой есть смысл задуматься, насколько ее избранник достоин быть рядом.

Ранее психолог Бурова раскрыла шансы Ивлеевой и Бегака на долгий брак после тайной свадьбы в Мурманске.