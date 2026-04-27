Сергей Жуков задолжал налоговой крупную сумму

Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков неожиданно столкнулся с финансовыми проблемами. Как пишет Super.ru со ссылкой на телеграм-канал «Звездач», певец задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 2,3 млн рублей.

По информации источников, задолженность артиста связана с его бизнесом — в 2025 году Жуков стал сооснователем ООО «Нувстор», которое является юридическим лицом московского магазина брендовой одежды. Ему принадлежит 33,33% от всей доли в этом обществе.

Примечательно, что это не первый долг артиста перед государством. В декабре 2025 года Жуков уже погашал налоговую задолженность в размере почти 2 млн рублей. Однако, как видно, финансовые обязательства возникли вновь.

Накануне стало известно, что ООО «Руки Вверх» подала иск к ООО «Космос-М» с требованием взыскать 5 млн рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Судебный процесс уже начался, и теперь Жукову, как одному из учредителей, возможно, придется уделять время не только музыке, но и разбирательствам.

