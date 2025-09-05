Русофобия, наркотики, гомосексуализм*: что сгубило «Братьев Грим»

Бывший солист распавшегося музыкального дуэта Константин Бурдаев заявил в интервью нескольким СМИ, что он не хочет, чтобы его ассоциировали с братом-близнецом Борисом. Вместе они основали группу «Братья Грим», которая была весьма популярной в начале 2000-х годов.

Конфликт между близкими родственниками вспыхнул из-за нескольких факторов. Борис часто употреблял наркотики, выступал на сцене в нетрезвом виде и оказался нетрадиционной ориентации. Братья также не сошлись во взглядах на политику: Константин целиком и полностью поддерживал и поддерживает СВО. Чего не скажешь о Борисе.

Директор Константина поделился, что Борис живет в Грузии и работает «гострайтингом». Раньше он также мог приводить мужчин в номера после концертов и выполнять заказы в Москве.

С 2025 года Константин официально стал единственным обладателем прав на группу и ее музыкальное творчество. Теперь он выступает перед публикой под именем «Константин Грим», либо «солист группы „Братья Грим“».

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России