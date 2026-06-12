Якубович раскрыл правду о «Поле чудес»: из-за угощений зрителей он попал в больницу

Леонид Якубович, вот уже 36 лет бессменный ведущий капитал-шоу «Поле чудес», в редком откровении рассказал о тяжелых последствиях своей привычки пробовать угощения, которые приносят гости программы. Артист признался, что однажды это едва не стоило ему жизни, передает Дзен.Канал « Комсомольская правда ».

По словам Якубовича, одна из участниц привезла в студию целый чемодан съестного: копченые колбасы и другие продукты. Она вывалила все это на барабан. Ведущему было неудобно отказывать даме, ведь люди специально везли угощение. Он начал с аппетитом есть, изображая голодного человека.

Однако в какой-то момент шоумен почувствовал странный кисловатый привкус. Как позже выяснилось, женщина ехала в поезде трое суток в июле. После игры первой тройки Якубович потерял сознание. Отравление оказалось крайне тяжелым. Укол не помог, и врачи с трудом нашли эффективное французское лекарство. Ведущий дотерпел до конца съемок, а затем провел трое суток в больнице.

Ранее сообщалось, что в жару любой глоток алкоголя нужно запивать стаканом воды.