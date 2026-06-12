Якубович раскрыл правду о «Поле чудес»: из-за угощений зрителей он попал в больницу
KP.RU: Якубович рассказал о страшном отравлении в студии
Леонид Якубович, вот уже 36 лет бессменный ведущий капитал-шоу «Поле чудес», в редком откровении рассказал о тяжелых последствиях своей привычки пробовать угощения, которые приносят гости программы. Артист признался, что однажды это едва не стоило ему жизни, передает Дзен.Канал «Комсомольская правда».
По словам Якубовича, одна из участниц привезла в студию целый чемодан съестного: копченые колбасы и другие продукты. Она вывалила все это на барабан. Ведущему было неудобно отказывать даме, ведь люди специально везли угощение. Он начал с аппетитом есть, изображая голодного человека.
Однако в какой-то момент шоумен почувствовал странный кисловатый привкус. Как позже выяснилось, женщина ехала в поезде трое суток в июле. После игры первой тройки Якубович потерял сознание. Отравление оказалось крайне тяжелым. Укол не помог, и врачи с трудом нашли эффективное французское лекарство. Ведущий дотерпел до конца съемок, а затем провел трое суток в больнице.
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