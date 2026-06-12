Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 13 июня в честь Дня России

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил РИА Новости , что в столице 12 и 13 июня, в честь Дня России, парковка будет бесплатной. По его словам, решение принято мэром Москвы Сергеем Собяниным: в дни государственных праздников уличные стоянки становятся бесплатными.

Ликсутов уточнил, что платить не нужно будет 12 июня (в сам праздник) и 13 июня. Он пояснил, что в праздничные дни трафик традиционно ниже, поэтому на загруженность дорог эта мера не повлияет. При этом заммэра призвал водителей соблюдать правила остановки и стоянки для безопасности всех участников движения.

Оставить автомобиль без оплаты, добавил Ликсутов, можно на всех уличных парковках, включая зоны с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в местах с динамическим тарифом. Исключение составляют парковки со шлагбаумом — они остаются платными.

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