Россиянам объяснили, как спасти кондиционер машины от поломки летом

Руководитель направления аренды и ремонта складской техники ПЭК: TECH Роман Колесниченко в беседе с « Газетой.Ru » рассказал, что весной система охлаждения автомобиля часто простаивает без работы, и если вовремя не провести техобслуживание, мелкие неисправности могут быстро перерасти в серьезные поломки из-за утечки фреона, повреждения радиатора, выхода из строя компрессора и вентиляторов.

По словам эксперта, снижение эффективности охлаждения чаще всего связано с утечкой хладагента из-за повреждения магистрали или запорных клапанов. Для дозаправки он рекомендовал обращаться только в сертифицированные центры, где проведут вакуумирование, проверку герметичности и дозированную закачку под давлением.

Радиаторы кондиционера, отметил Колесниченко, страдают от камней и грязи, что ведет к микротрещинам, загрязнению ячеек и ухудшению теплообмена. Вплоть до перегрева двигателя. Защитная сетка из мягкого металла, по его словам, помогает исключить серьезные загрязнения. Самостоятельную очистку радиатора эксперт назвал опасной — можно повредить ячейки. Он посоветовал обращаться к специалистам, которые частично разберут переднюю часть авто и очистят радиатор аппаратом малого давления.

О повреждении салонного фильтра, добавил Колесниченко, сигнализируют снижение потока воздуха из дефлекторов и неприятный запах при включении кондиционера — результат скопления бактерий и грязи. Заменять фильтр он рекомендовал раз-два в год, а также проводить антибактериальную обработку. По его опыту, эффективнее всего угольный фильтр: он поглощает пыль, запахи, выхлопные газы и вредные микрочастицы.

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