Жаркий подарок к празднику: Москва раскалится до +31 градуса 12 июня

День России в столичном регионе пройдет под знаком по-настоящему летней погоды. Температура воздуха приблизится к отметке в +31 градус, однако во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает РИА Новости синоптик Татьяна Позднякова.

12 июня москвичей ждет жаркий праздничный день. По прогнозам синоптиков, ночью в столице сохранится небольшая облачность без существенных осадков, а температура воздуха составит от +17 до +19 градусов. В Подмосковье ночью ожидается от +14 до +19 градусов.

Днем лето проявит себя в полной мере. Воздух в Москве прогреется до +29…+31 градуса, по области столбики термометров покажут от +26 до +31 градуса. Вместе с жарой местами возможны кратковременные дожди и грозы, которые могут ненадолго освежить воздух.

По словам специалистов, пятница также может стать рекордно теплой. Существует вероятность обновления суточного температурного максимума для этой даты.

Таким образом, жителей столичного региона ждут длинные праздничные выходные с почти июльской жарой, которая лишь временами будет сопровождаться локальными осадками.

До этого сообщалось, что на протяжении следующей недели в Московском регионе возможны кратковременные дожди.