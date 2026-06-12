Удобный график важнее зарплаты: 70% опрошенных назвали его главным параметром идеальной подработки

Согласно данным, 9% респондентов намерены заняться именно сезонной работой, 20% планируют подрабатывать по своему профессиональному профилю, а 23% готовы устроиться куда получится. Уже сейчас подрабатывают 4% опрошенных, 23% пока не определились с планами, а 20% заявили, что не собираются брать дополнительную работу этим летом.

Что касается ожидаемого дохода, четверть респондентов (24%) рассчитывают на заработок от 20 000 до 50 000 рублей. 23% надеются получить более 100 001 рубля. По 21% опрошенных ожидают доход в пределах 50 000–70 000 рублей и 70 000–100 000 рублей. Еще 11% планируют заработать до 20 000 рублей.

Участники исследования также назвали ключевые параметры идеальной подработки. На первом месте по значимости оказался удобный график — его выбрали 70% респондентов. Близость к дому важна для 47%, возможность удаленной работы — для 41%. Высокий доход и стабильность набрали по 40%. Хороший коллектив указали 37%, удаленку (как отдельный пункт) — 36%, а наличие хорошего начальника — 33%. Для 27% критична возможность получать выплаты ежедневно или за смену. Официальное оформление важно для 24%, отсутствие требований к специальным навыкам — для 21%, а отсутствие дресс-кода — для 19%.

Ранее сообщалось, что спать до полуночи необязательно.