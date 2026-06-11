Умеренное тепло до +25 и кратковременные дожди ждут жителей столицы на следующей неделе
Синоптик Шувалов: вместо жары — комфортные 20–25 градусов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил Агентству городских новостей «Москва», что на следующей неделе столицу ожидает умеренно теплая погода.
По словам синоптика, дневная температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла — существенно ниже показателей текущей недели, когда в городе стояла жара.
Шувалов также отметил, что на протяжении недели возможны кратковременные дожди. Осадки, по его прогнозу, не будут затяжными и сильными, они ожидаются преимущественно во второй половине недели. Синоптик добавил, что за этот период выпадет около четверти от месячной нормы осадков.
Ранее сообщалось, что жара уйдет из Москвы в воскресенье.