Умеренное тепло до +25 и кратковременные дожди ждут жителей столицы на следующей неделе

По словам синоптика, дневная температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла — существенно ниже показателей текущей недели, когда в городе стояла жара.

Шувалов также отметил, что на протяжении недели возможны кратковременные дожди. Осадки, по его прогнозу, не будут затяжными и сильными, они ожидаются преимущественно во второй половине недели. Синоптик добавил, что за этот период выпадет около четверти от месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что жара уйдет из Москвы в воскресенье.