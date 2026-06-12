В результате артиллерийского удара по поселку Суземка в Брянской области погибли два человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. Об этом пишет ВЗГЛЯД .

По словам врио губернатора региона Егора Ковальчука, обстрел был нанесен со стороны ВСУ. Глава области в своем канале в «Максе» сообщил, что украинские нацисты нанесли удары из артиллерии. При этом ппогибли двое мирных жителей.

Тяжелой утратой в регионе называют гибель Александра Никитенкова — руководителя заповедника «Брянский лес». Ковальчук охарактеризовал его как профессионала, полностью преданного своему делу человека. «Невосполнимая утрата», — подчеркнул врио губернатора.

Двое пострадавших были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Их состояние уточняется.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он также заверил, что пострадавшие семьи получат всю необходимую поддержку и материальную помощь.

До этого стало известно, что генерал ФСБ рассказал, сможет ли Киев перекрыть логистику в Крыму.