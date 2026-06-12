Трагедия в Суземке: при обстреле погиб директор заповедника «Брянский лес»
Ковальчук: артиллерийский удар ВСУ по Суземке унес жизни двух мирных жителей
В результате артиллерийского удара по поселку Суземка в Брянской области погибли два человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. Об этом пишет ВЗГЛЯД.
По словам врио губернатора региона Егора Ковальчука, обстрел был нанесен со стороны ВСУ. Глава области в своем канале в «Максе» сообщил, что украинские нацисты нанесли удары из артиллерии. При этом ппогибли двое мирных жителей.
Тяжелой утратой в регионе называют гибель Александра Никитенкова — руководителя заповедника «Брянский лес». Ковальчук охарактеризовал его как профессионала, полностью преданного своему делу человека. «Невосполнимая утрата», — подчеркнул врио губернатора.
Двое пострадавших были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Их состояние уточняется.
Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он также заверил, что пострадавшие семьи получат всю необходимую поддержку и материальную помощь.
До этого стало известно, что генерал ФСБ рассказал, сможет ли Киев перекрыть логистику в Крыму.