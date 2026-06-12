Италия допустила отмену санкций против России

Правящая коалиция Италии одобрила резолюцию перед июньским саммитом ЕС, в которой предусмотрена возможность поэтапного снятия санкций с России после завершения украинского конфликта. Документ также подтверждает поддержку мирного урегулирования и затрагивает вопросы дальнейшего расширения Евросоюза. Об этом пишет ТАСС .

Большинство депутатов итальянского парламента поддержали резолюцию, определяющую позицию страны по ключевым вопросам предстоящего саммита ЕС, который пройдет 18–19 июня. Среди положений документа содержится пункт о возможности постепенной отмены санкций против России после окончания конфликта на Украине.

Согласно тексту резолюции, правительство Италии получило мандат на работу по достижению справедливого и устойчивого мира при соблюдении суверенитета и независимости Украины. При этом санкционные меры предлагается рассматривать не только как инструмент давления, но и как один из возможных рычагов переговорного процесса.

Отдельное внимание в документе уделено теме расширения Евросоюза. В резолюции подчеркивается, что продвижение стран-кандидатов должно оцениваться на основе их индивидуальных достижений, а парламент должен быть своевременно проинформирован о возможных экономических последствиях приема новых членов.

Как сообщает газета «La Repubblica», более мягкие формулировки по санкционной политике появились в том числе благодаря позиции партии «Лига», входящей в правящую коалицию. Издание также отмечает, что представители этой политической силы выступают за единый подход ко всем кандидатам на вступление в ЕС и считают, что приоритет должен сохраняться за государствами Балканского региона, получившими соответствующий статус раньше Украины.

За принятие резолюции проголосовали 170 депутатов, против высказались 138 парламентариев, еще трое воздержались. Альтернативные документы, предложенные оппозицией и рядом политических объединений, поддержки не получили.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая перед голосованием, заявила о важности поддержания диалога с Москвой для сохранения роли Европы в процессе урегулирования кризиса. Она также указала на необходимость появления единого представителя Евросоюза для участия в переговорном процессе.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте обеспокоились ростом числа шенгенских виз для россиян. По словам депутатов, увеличение количества разрешений на въезд вызывает «моральные, политические и связанные с безопасностью вопросы».