Италия допустила отмену санкций против России
Парламент Италии одобрил резолюцию о возможном поэтапном снятии санкций с России
Правящая коалиция Италии одобрила резолюцию перед июньским саммитом ЕС, в которой предусмотрена возможность поэтапного снятия санкций с России после завершения украинского конфликта. Документ также подтверждает поддержку мирного урегулирования и затрагивает вопросы дальнейшего расширения Евросоюза. Об этом пишет ТАСС.
Большинство депутатов итальянского парламента поддержали резолюцию, определяющую позицию страны по ключевым вопросам предстоящего саммита ЕС, который пройдет 18–19 июня. Среди положений документа содержится пункт о возможности постепенной отмены санкций против России после окончания конфликта на Украине.
Согласно тексту резолюции, правительство Италии получило мандат на работу по достижению справедливого и устойчивого мира при соблюдении суверенитета и независимости Украины. При этом санкционные меры предлагается рассматривать не только как инструмент давления, но и как один из возможных рычагов переговорного процесса.
Отдельное внимание в документе уделено теме расширения Евросоюза. В резолюции подчеркивается, что продвижение стран-кандидатов должно оцениваться на основе их индивидуальных достижений, а парламент должен быть своевременно проинформирован о возможных экономических последствиях приема новых членов.
Как сообщает газета «La Repubblica», более мягкие формулировки по санкционной политике появились в том числе благодаря позиции партии «Лига», входящей в правящую коалицию. Издание также отмечает, что представители этой политической силы выступают за единый подход ко всем кандидатам на вступление в ЕС и считают, что приоритет должен сохраняться за государствами Балканского региона, получившими соответствующий статус раньше Украины.
За принятие резолюции проголосовали 170 депутатов, против высказались 138 парламентариев, еще трое воздержались. Альтернативные документы, предложенные оппозицией и рядом политических объединений, поддержки не получили.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая перед голосованием, заявила о важности поддержания диалога с Москвой для сохранения роли Европы в процессе урегулирования кризиса. Она также указала на необходимость появления единого представителя Евросоюза для участия в переговорном процессе.
Ранее сообщалось, что в Европарламенте обеспокоились ростом числа шенгенских виз для россиян. По словам депутатов, увеличение количества разрешений на въезд вызывает «моральные, политические и связанные с безопасностью вопросы».