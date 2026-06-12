Врач-косметолог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники доказательной косметологии Renewal Ольга Степыкина в беседе с « Газетой.Ru » рассказала, что круги, синяки и мешки под глазами — три разные проблемы с различной анатомической основой, которые часто путают.

Самая частая причина мешков, по словам эксперта, — грыжи (припухлости под глазами), обычно генетически обусловленные. Их нельзя маскировать липолитиками или филлерами — это лишь усилит отеки. Ботокс в область вокруг глаз тоже противопоказан. Единственное решение — хирургия. При хорошем тонусе кожи операцию делают без разрезов, через веко (трансконъюнктивально). Определить грыжи может только хирург.

Иногда мешками называют отечные глаза и малярный жир — «треугольнички» под глазами, появляющиеся с возрастом и обостряющиеся от ботокса, соленой пищи или воды на ночь. Косметолог может аппаратно уменьшить эту жировую подушку, но полностью ее убрать сложно.

Синяки под глазами, пояснила Степыкина, — это очень тонкая кожа, через которую просвечивают сосуды. Обычно это врожденная особенность. Если нет провалов, а есть лишь синеватый оттенок, хорошо помогает мезотерапия с сосудистыми компонентами — она улучшает кровоснабжение и насыщение тканей кислородом. Полностью убрать синяки нельзя, но придать свежесть реально. Работая над зоной с юности, можно уплотнить кожу и избежать усугубления проблемы.

Круги, как отметила специалист, чаще всего генетически обусловлены и связаны с пигментацией (нередко коричневатого оттенка). Полностью убрать их невозможно. Задача — не дать кругам темнеть с возрастом и не допустить появления морщин. Уход и осветляющие кремы помогут поддерживать свежесть.

Провалы под глазами, резюмировала Степыкина, — это дефицит объема из-за недостатка подкожно-жировой клетчатки. Они похожи на синяки, но причина иная. Здесь в небольших количествах используют филлеры (они выталкивают кожу) либо липофиллинг носослезной борозды — восполнение объема собственным жиром. Это уже хирургическая процедура.

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