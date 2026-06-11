Китайские исследователи нашли механизм «обонятельного сбоя» при нейродегенерации

Китайские ученые под руководством Цин Хун опубликовали в журнале Nature Molecular Psychiatry исследование, в котором описали механизм, объясняющий один из самых ранних признаков болезни Альцгеймера — ухудшение обоняния. Известно, что пациенты начинают хуже различать запахи за несколько лет до появления заметных проблем с памятью и мышлением.

Исследователи проанализировали данные функциональной МРТ людей с легкими когнитивными нарушениями — состоянием, которое часто предшествует болезни Альцгеймера. Выяснилось, что уже на ранней стадии ослабевает связь между двумя областями мозга, отвечающими за обработку запахов и формирование связанных с ними воспоминаний.

Эксперименты на мышах с генетически смоделированной болезнью Альцгеймера подтвердили эту гипотезу. У животных в соответствующих зонах мозга нарушалась работа нейронов и передача сигналов, из-за чего им становилось труднее запоминать и вспоминать запахи. С помощью оптогенетики — метода управления активностью нейронов светом — исследователи восстановили эту связь. После стимуляции мыши вновь смогли узнавать запахи, а дальнейшее ухудшение памяти замедлилось.

Авторы работы считают, что выявленные изменения могут стать новым биомаркером для ранней диагностики болезни Альцгеймера. Поскольку обонятельные нарушения появляются раньше других симптомов, отслеживание работы соответствующих мозговых цепей способно помочь выявлять заболевание на доклинической стадии. Ученые подчеркнули, что пока результаты получены только на животных моделях, и для их подтверждения у людей потребуются дополнительные исследования, а также разработка безопасных неинвазивных методов воздействия на обнаруженные нейронные сети.

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