Доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова сообщила РИА Новости , что в России начались длинные выходные, приуроченные ко Дню России. По словам эксперта, граждане будут отдыхать с 12 по 14 июня включительно.

Кутарова пояснила, что праздничный день 12 июня в этом году выпадает на пятницу, поэтому к нему автоматически присоединяются суббота и воскресенье, образуя непрерывный трехдневный период отдыха. До этого, напомнила она, россияне отдыхали три дня подряд с 1 по 3 мая в честь Дня Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая — на День Победы.

Следующих продолжительных выходных, по словам Кутаровой, в 2026 году больше не ожидается. Однако она добавила, что 4 ноября граждан ждет еще один дополнительный нерабочий день — в связи с празднованием Дня народного единства.

Ранее сообщалось, что южный берег Крыма считается самым безопасным для отдыха.