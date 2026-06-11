Число доноров крови в России выросло на 20% за пять лет

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила 11 июня в ходе информационно-просветительской акции «Путь донорской крови: от московского центра до полевого госпиталя», что число доноров крови в России с 2020 года по итогам 2025 года увеличилось на 20% и достигло 1,552 миллиона человек (материал есть у « Известий »).

Одновременно, по ее словам, выросла и кратность донаций, благодаря чему общее количество процедур сдачи крови за пять лет увеличилось на 36% и превысило 3,7 миллиона. Объем заготовки цельной крови, добавила глава ФМБА, вырос на 47%, превысив по итогам 2025 года 2,7 миллиона литров.

Кроме того, Скворцова сообщила, что объемы заготовки плазмы крови увеличились на 37%. В настоящее время в России ежегодно заготавливается почти 1 миллион литров плазмы. Существующие запасы, подчеркнула руководитель агентства, позволяют полностью обеспечивать потребности как военных госпиталей, так и гражданских медицинских учреждений.

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