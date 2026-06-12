Помидоры возглавили список самых подешевевших продуктов в России за май

Помидоры стали лидером по снижению стоимости среди продуктов питания в России по итогам мая. Об этом сообщили РИА Новости специалисты ассоциации «Руспродсоюз», проанализировавшие динамику потребительских цен.

Согласно данным организации, к началу июня средняя цена на помидоры оказалась на 20,9% ниже по сравнению с показателями начала мая. Таким образом, этот овощ продемонстрировал наиболее заметное удешевление среди основных продуктов питания.

В число товаров, которые также существенно потеряли в цене за последний месяц, вошли огурцы. Их средняя стоимость снизилась на 16,5%. Кроме того, заметно дешевле стали куриные яйца — снижение цен в данной категории составило 7,1%.

Ранее сообщалось, что готовиться к переезду на дачу надо за неделю.