Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк, планирует установить новый мировой рекорд.

В планах спортсмена — установить новый мировой рекорд, усложнив знаменитый номер советского циркового атлета Валентина Дикуля. Дикуль известен тем, что удерживал на плечах автомобиль.

Ранее сообщалось, что Агаджанян установил рекорд, за 3 минуты 51 секунду отбуксировав автомобиль с пассажирами на расстояние более 150 м.