«Русский Халк» из Люберец установил новый рекорд в силовом сценическом экстриме

Житель Люберец Сергей Агаджанян, которого прозвали «Русский Халк», установил новый рекорд в силовом сценическом экстриме по России — отбуксировал кабриолет с девушками на расстояние 152,1 метра за 3 минуты 51 секунду. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что фиксацию рекорда провела федерация силового экстрима России в Бронницах на фестивале «Бронницкий луг». Во время буксировки кабриолета спортсмен надул до разрыва 10 грелок, ему нужно было выполнить буксировку транспорта весом более двух тонн, а также разрушать предметы. Отметим, что мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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