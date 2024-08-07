«Русский Халк» планирует установить рекорд по буксировке кабриолета

Житель подмосковных Люберец Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», намерен установить новый рекорд, передает Министерство физической культуры и спорта Московской области. На этот раз — по буксировке кабриолета.

Установить рекорд житель планирует на следующей неделе в Бронницах. Фиксировать его будут представители Федерации силового экстрима России.

В частности, Агаджанян намерен протащить как минимум на сто метров кабриолет с девушками в салоне. Вес автомобиля составит более двух тонн. Одновременно с этим спортсмен планирует надуть до разрыва не менее пяти грелок.

Как отметил президент Федерации силового экстрима Василий Грищенко, особенно тяжело будут даваться последние метры буксировки автомобиля. В этот момент спортсмену нужно будет перевести дыхание, но вместо этого он будет надувать грелки.