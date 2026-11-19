Искусственный интеллект входит в российские компании быстрее, чем успевают перестроиться социальные процессы. Бизнес осваивает замену людей нейросетями, а у попавших под сокращение остается вопрос без ответа от работодателя: на кого переучиться и куда теперь идти? У компаний же другая острая тема: кто понесет ответственность за ошибки нейросети? Подробности — в материале Финансы Mail.

По данным издания, сокращения уже стартовали во многих организациях. Основной удар пока приходится на менеджеров среднего и младшего звена, обращает внимание Анастасия Русакова — генеральный директор ассоциации НОВАК и член Общественного совета Минфина России. Такие сотрудники нередко выступают административной прослойкой и выполняют контрольную функцию. Руководство зачастую резонно заключает, что эту работу можно отдать автоматике или поручить более дешевым исполнителям.

Елена Киселева из Института комплексных стратегических исследований констатирует: компании вынужденно урезают расходы на персонал и приостанавливают набор. Причем страдают не только вакансии — их число в октябре 2026 года рухнуло на 38% относительно октября 2024-го (данные hh.ru). Режут и реальные штаты, расставаясь с людьми и целыми отделами. Обычно под нож идут специалисты без уникального опыта, которых при необходимости можно вновь нанять, либо те, кто занят на перспективных проектах, отложенных до лучших времен.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Владимир Ерастов ]

Эксперт Кирилл Агапов не согласен с упрощенным взглядом, будто первыми уволят айтишников, эйчаров и бухгалтеров. По его мнению, рискованнее всего рутинные, дублирующие и легко автоматизируемые функции. В зоне сокращений могут оказаться junior-разработчики, тестировщики, операционные бухгалтеры, рекрутеры, HR-администраторы, сотрудники поддержки, а также часть среднего менеджмента и бэк-офиса.

«ИИ здесь не единственная причина. Компании будут пересматривать расходы из-за замедления спроса, дорогих денег, налоговой нагрузки и давления на прибыль», — полагает Кирилл Агапов.

Массовых увольнений, по мнению Кирилла Агапова, ждать не стоит, хотя тренд на сокращение штатов и сдерживание найма, вероятно, в 2027 году сохранится. Компании чаще будут оставлять вакансии незакрытыми, объединять роли, отказываться от подрядчиков и непрофильных функций, а увольнять точечно — в убыточных направлениях или при реорганизации.

«Список выглядит логично, но слишком аккуратно. Я согласен с ним примерно наполовину: под удар действительно попадут эти три профессии, только далеко не целиком. Сокращать будут функции, а люди внутри одной профессии окажутся по разные стороны этой линии», — добавляет управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.

По мнению экспертов, логика оптимизации проста: сначала заморозить наем, затем автоматизировать рутину, централизовать или передать на аутсорсинг бухгалтерию, кадровое администрирование, IT-поддержку и юридические процессы. В последнюю очередь сокращают тех, кто дает измеримый бизнес-результат, разбирается в отрасли, умеет принимать решения и управлять новыми инструментами. Поэтому сотруднику сегодня важнее не название профессии, а умение решать широкие задачи: работать с данными, автоматизацией, ИИ, финансами, продуктом или регуляторикой. Компаниям же стоит думать не только об экономии, но и о сохранении ключевых специалистов.

Ранее сообщалось, что индустриальные парки и ОЭЗ Подмосковья с января привлекли более 100 новых резидентов.