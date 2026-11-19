В активе россиянки 1560 рейтинговых баллов. Нужно понимать, что Трусова начинала сезон с нулевым рейтингом. На первом месте японка Моне Чиба (4412), на втором — олимпийская чемпионка Алиса Лью из США (4248), на третьем — победительница американского этапа Гран-при Ами Накаи из Японии (3858).

В топ-50 входит еще одна российская фигуристка. Аделия Петросян занимает 46-е место (1299).

У мужчин самый высокий рейтинг среди россиян у Петра Гуменника (1169, 46-е место), рядом Владислав Дикиджи (1150, 48-е) и Евгений Семененко (1025, 56-е).

В рейтинге спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают 27-е место (1150), а Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 38-е (810). Обе российские пары могли существенно продвинуться вверх на следующей неделе, но финские власти не пустили спортсменов на этап Гран-при.