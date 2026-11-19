ISU обновил рейтинг фигуристов: в топ-30 Трусова и пара Бойкова — Козловский
Фигуристка Трусова поднялась на 30-е место в рейтинге ISU
Фото: [соцсети Александры Трусовой]
Международный союз конькобежцев (ISU) обновил рейтинг фигуристов. Александра Игнатова (Трусова), завоевавшая серебряные медали на Skate America, поднялась на 30-е место.
В активе россиянки 1560 рейтинговых баллов. Нужно понимать, что Трусова начинала сезон с нулевым рейтингом. На первом месте японка Моне Чиба (4412), на втором — олимпийская чемпионка Алиса Лью из США (4248), на третьем — победительница американского этапа Гран-при Ами Накаи из Японии (3858).
В топ-50 входит еще одна российская фигуристка. Аделия Петросян занимает 46-е место (1299).
У мужчин самый высокий рейтинг среди россиян у Петра Гуменника (1169, 46-е место), рядом Владислав Дикиджи (1150, 48-е) и Евгений Семененко (1025, 56-е).
В рейтинге спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают 27-е место (1150), а Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 38-е (810). Обе российские пары могли существенно продвинуться вверх на следующей неделе, но финские власти не пустили спортсменов на этап Гран-при.