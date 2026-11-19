В Подмосковье стартовал прием заявок на XIV Премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело», ее вручают с 2013 года — за это время лауреатами стали свыше 13 тыс. человек. Главным приоритетом премии в последнее время является поддержка участников специальной военной операции и их семей, подать заявку можно с 19 по 29 ноября.

«С 2013 года премия открывает нам неравнодушных, отзывчивых и решительных людей с большим сердцем. Жители Подмосковья умеют объединяться ради общего дела — мы видели это в разное время: и в период пандемии несколько лет назад, и сейчас, когда забота и поддержка важны для фронта и всех, кто защищает Родину. Наша премия целиком об этом. Надеюсь, мы вновь получим большое число заявок из разных уголков области, услышим вдохновляющие истории о благородных поступках и добрых делах. Жюри выберет самых достойных, но для нас важен каждый житель, кто не остается в стороне и помогает по зову сердца. Особенно ценно, что для многих победителей эта награда — не просто признание личных заслуг, а также стимул двигаться дальше на благо нашего Подмосковья и нашей любимой страны», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Призовой фонд премии в 2026 году составит 80 млн рублей. Награды вручат в номинациях «Герои на службе» (35 премий по 1 млн рублей) для участников СВО за боевые заслуги, мужество и защиту суверенитета страны, «Герои в тылу» (20 премий по 1 млн рублей) для ветеранов СВО, которые вернулись к мирной жизни, но продолжают служить Родине. Кроме того, участникам доступны номинации «Защитники неба» (10 премий по 1 млн рублей) для тех, кто защищает Подмосковье от атак вражеских БПЛА, а также «Доброе дело» (30 премий по 500 тыс. рублей) — за волонтерские проекты, поддержку участников СВО и их близких, спасение людей во время ЧС и заботу о тех, кому нужна помощь.

Для подачи заявки нужно зарегистрироваться на сайте премия-мырядом.рф и подтвердить почту по ссылке из письма, заполнить анкету и пройти модерацию. Выдвинуть кандидата может не только сам автор проекта или герой, но и его законный представитель либо инициативная группа (от пяти человек).

Вся подробная информация о правилах участия размещена на официальном сайте премии.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.