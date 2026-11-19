Министерство жилищной политики Московской области выдало ФСК Family (входит в ГК ФСК) разрешение на ввод в эксплуатацию 10 домов блокированной застройки в составе жилого комплекса «Мартемьяново Клаб» в деревне Мартемьяново Наро-Фоминского городского округа. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

Площадь каждой из секций составляет от 129,6 до 151,7 кв. м, здания имеют отдельные входы, собственные придомовые участки и два индивидуальных парковочных места. Комплекс комфорт-класса расположен в 30 км от МКАД по Киевскому шоссе, в проект войдут 106 таунхаусов и два малоэтажных клубных дома на 155 квартир.

На территории для жителей обустроили собственный пруд с пляжем и прогулочный бульвар, есть соседский центр с коворкингом, бесплатным тренажерным залом, детской комнатой и общей кухней. В социальную инфраструктуру проекта входят школа и детский сад, в рамках сотрудничества ФСК Family и МГИМО на базе школы будут реализованы программы дополнительного образования по направлениям мировой экономики, математики и иностранных языков. Открытие образовательных учреждений намечено на III квартал 2028 года. После завершения строительства объекты передадут в муниципальную собственность.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.