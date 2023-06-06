Сабантуй широко отпразднуют в Дубне

Насыщенная программа запланирована в Дубне на Сабантуй. В рамках празднования проведут мероприятия для детей и взрослых, отдохнуть можно будет всей семьей.

«Мы готовим именно семейный праздник, чтобы все члены семьи смогли отлично и весело провести время», - рассказал председатель Региональной татарской национально-культурной автономии Подмосковья Фарит Мухтасаров.

Так, на празднике будет организована большая Детская зона с играми и мастер-классами. Будут работать зоны «Союзмультпарка» и Детского технопарка. Гостей будут развлекать Кот Матроскин и Почтальон Печкин. Также вместе с татарским богатырем Туганом Батыром можно будет посоревноваться в национальных состязаниях.

Кроме того, на территории можно будет ознакомиться с предметами декоративно-прикладного искусства, попробовать национальные блюда, поучаствовать в турнирах и состязаниях. Программа завершится концертом.

Для удобства посетителей на площадке обустроят комнату матери и ребенка, в специальном шатре будут доступны вода, подгузники и пеленки.

Подробная информация о программе представлена здесь.