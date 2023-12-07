Саблистка из Московской области выиграла всероссийский турнир по фехтованию
Фото: [Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта МО]
Представительница Московской области Яна Егорян одержала победу на всероссийских соревнованиях по фехтованию на саблях в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в областном Минспорте.
«Двукратной олимпийской чемпионке Яне Егорян не было равных в женском личном разделе фехтования на саблях. Призовые места заняли представительницы Новосибирской и Нижегородской областей», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Егорян является воспитанницей областного Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Состязания проходили в минувшие выходные, в них принимали участие ведущие российские спортсмены.
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