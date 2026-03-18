Сафонов оценил выход ПСЖ в четвертьфинал

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов прокомментировал выход парижской команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. Во втором матче противостояния с «Челси» ПСЖ добился в гостях крупной победы — 3:0.

Парижане приехали в Лондон, уже имея солидное преимущество после первого матча (5:2). ПСЖ и во второй игре быстро повел в счете после голов Хвичи Кварацхелии и Бредли Барколя, а во втором тайме Сенни Маюлю довел счет до крупного.

«Получилось полностью реализовать план на игру. Многие думали, что мы приедем удерживать результат, но мы сразу показали, что приехали побеждать. Мы счастливы», — сказал Сафонов.

Российский голкипер внес существенный вклад в уверенную победу своей команды, совершив девять сейвов. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике отметил Сафонова, заявив, что в Лиге чемпионов невозможно побеждать без вратаря высокого уровня.

Что касается будущего соперника ПСЖ в четвертьфинале, Сафонов сказал, что ПСЖ непринципиально с кем играть: если стремиться к титулу, нужно быть готовым обыграть любого соперника.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов.