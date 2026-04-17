Елене Воробей стало плохо на съемочной площадке: ей вызвали скорую

Известная российская актриса Елена Воробей, которая совсем недавно пережила тяжелую утрату — смерть отца Якова Лебенбау после продолжительной болезни, — снова оказалась в центре внимания, но на этот раз по причине собственного нездоровья.

Как сообщил журнал Super.ru со ссылкой на телеграм-канал «112», во время съемок на Стандартной улице в Москве артистке внезапно стало плохо. Коллегам, находившимся рядом, пришлось срочно вызывать бригаду скорой помощи, которая оперативно прибыла на место и оказала необходимую медицинскую помощь.

По предварительным данным, причиной резкого ухудшения самочувствия Воробей стало повышение артериального давления, вызванное сильным эмоциональным перенапряжением, и это неудивительно, учитывая те трагические события, которые произошли в жизни артистки совсем недавно.

Накануне Елена после смерти отца опубликовала в своем личном блоге трогательное сообщение, в котором рассказала о том, как они с родными надеялись на чудо и верили в выздоровление папы на протяжении всех двух месяцев, пока он боролся за жизнь.

Инцидент на съемочной площадке, к счастью, закончился благополучно: медики оказали актрисе всю необходимую помощь, давление удалось стабилизировать. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что у 73-летнего актера Владимира Пермякова начало стремительно падать зрение.