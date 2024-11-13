Самбист из Пушкино одержал победу на первенстве Московской области

В федерации самбо Городского округа Пушкинский сообщили, что престижное спортивное мероприятие состоится в декабре в Рязани. Подобная возможность появилась у спортсмена благодаря его упорному труду и высоким достижениям.

Так, 10 ноября в Королеве прошло первенство Московской области по боевому самбо среди юниоров, где спортсмен ГБУ ДО МО «СШОР по единоборствам» Абукаев Наби занял третье место. Молодой человек выступал в весе до 71 кг.

Мотивировать молодое поколение Подмосковья на спорт в первую очередь удалось за счет реализации программы «Спорт — норма жизни», сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Региональные спортивные учреждения на регулярной основе получают новое и современное оборудование, что делает спорт более доступным и популярным.